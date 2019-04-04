تعرف على جهود وزارة الهجرة لربط الشباب المصريين في الخارج بوطنهم مصر

ذكرت وزارة الهجرة، أن السنوات الـ6 الماضية شهدت جهودا كبيرة في سبيل ربط شبابنا المصريين في الخارج بوطنهم مصر، من خلال أنشطة وفعاليات وملتقيات تم تنظيمها للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بهدف تعريفهم بوطنهم ومقدراته وتحدياته، وتم العمل على شريحة الدارسين المصريين بالخارج.

وأضافت أنه تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، ليكون بمثابة بوتقة يجتمع فيها دارسينا بالخارج في مختلف الدول للمساهمة في خدمة وطنهم ودمجهم من مشروعات التنمية للاستفادة من تجاربهم وقدراتهم العلمية

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريحات صحفية، إن ملف الشباب يعد من أهم ملفات وزارة الهجرة، لأننا نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الجمهورية الجديدة، حسب تعبيرها.

وتابعت: نتاج الجهد الذي بذل تجاه شبابنا بالخارج، فعند وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، لعب خالد محمد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج في أوكرانيا، دورا هاما في مساعدة أقرانه من المصريين، واتخذ قرارا بعدم مغادرة أوكرانيا إلا بعد خروج معظم المصريين والاطمئنان عليهم، وكان في متابعة مستمرة مع وزارة الهجرة يطلعنا على مستجدات أوضاع الجالية المصرية بأوكرانيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تهدف بالأساس لحماية كل مواطنينا هناك، وكذلك دور عبدالرحمن وليد ممثل مركز الحوار في روسيا، الذي مثل حلقة وصل مهمة خلال هذه الأزمة، بين الطلبة المصريين بروسيا وتقديم المساعدة المختلفة لعدد من الطلبة.

جدير بالذكر أن هناك نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، نصفهم تقريبا من الشباب، وكانت قد بدأت وزارة الهجرة في تلقي طلبات الطلاب الدارسين بدولة أوكرانيا الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، بمقر وزارة الهجرة خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس الجاري.