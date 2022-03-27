انتشال الصندوق الأسود الثاني للطائرة المحطمة في جنوب الصين

أعلن المقر الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الخاص بحادث الطائرة المحطمة، أنه تم انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة شركة طيران شرق الصين، التي تحطمت يوم الاثنين الماضي في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم جنوب الصين.

وذكر - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أنه تم انتشال الصندوق الأسود الأول للطائرة، الذي يعتقد أنه مسجل صوت قمرة القيادة، يوم الأربعاء الماضي، فيما يجرى حاليا العمل على تنزيل البيانات وتحليلها للصندوق الأسود الأول.

يذكر أن الطائرة من طراز بوينغ 737، التي أقلعت من مدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، متجهة إلى مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ، تحطمت في منطقة جبلية في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي في حوالي الساعة 2:38 بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 132 شخصا.