تأجيل محاكمة 22 متهما بقتل مواطنين وتعذيبهما لجلسة 4 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الاخوان الإرهابية، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، وذلك لاتهامهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه.

وجاء قرار المحكمة، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

أحالت النيابة العامة، القضية إلى المحاكمة في ختام تحقيقاتها التي كشفت عن قيام 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية - عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين - بقتل مواطنًا وخطف واحتجاز آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.