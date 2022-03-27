 الأمم المتحدة: الليبيون يريدون إنهاء عِقد من العنف وانتخاب حكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: الليبيون يريدون إنهاء عِقد من العنف وانتخاب حكومة

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 9:51 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 9:51 م

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الليبيين يريدون إنهاء عِقد من العنف وانتخاب حكومة، ولا يبدون رغبة في إحياء الصراع من جديد.

وقالت المستشارة الأممية -حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية- إن غالبية الليبيين يريدون إنهاء 11 عاماً من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت المستشارة الأممية، أن تأجيل الانتخابات مثّل خيبة أمل كبيرة لليبيين، خصوصا بعد أن قام حوالي 2,8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

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