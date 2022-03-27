«برينكو» الفرنسية تعتزم توسيع استثماراتها في تونس بحجم 380 مليون دولار

قالت الحكومة التونسية يوم السبت إن شركة "بيرينكو" الفرنسية تنوي توسيع استثماراتها في تونس لتبلغ على مدى السنوات الأربع المقبلة 380 مليون دولار في قطاعات الطاقة والزراعة.

وأعلنت الحكومة في بيان عقب لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجمع برينكو فرانسوا بيرودو، عن مشاريع جديدة تشمل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وإنتاج زيت الزيتون البيولوجي.

وستمكن هذه المشاريع وفقا للحكومة من خلق فرص عمل في المناطق الداخلية، حيث ترتفع نسب البطالة إلى أكثر من 30 % في بعض المناطق.

وتأمل تونس استقطاب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد العليل وخلق فرص عمل للآلاف من العاطلين وحاملي الشهادات العليا.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس المجمع الذي يدير مشروعات في مجال المحروقات، أن "بيرينكو" تنوي استكشاف حقول نفط جديدة في خليج الحمامات وخليج قابس مع شركاء جدد بالاضافة الى تطوير مشاريع جديدة لتدوير النفايات البلاستيكية.

وكان سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي أعلنوا في رسالة مشتركة يوم السبت، عن استعدادهم لتقديم مزيد من الدعم لتونس بهدف احتواء تداعيات حرب أوكرانيا التي تهدد بشكل خاص القطاع الغذائي والخدمات.