قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش:إنه من المهم "التصالح مع الطبيعة"، مشيرا إلى أن اضطراب المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، كلها أمور تهدد الأرواح والوظائف والصحة في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالته بمناسبة ساعة الأرض والتي يُحتفل فيها كل آخر سبت من شهر مارس، قال الأمين العام، بدون مساعدة الطبيعة، لا يمكننا الازدهار أو حتى البقاء على كوكب الأرض هذا."

ويقول: "حان الوقت لإعادة تقييم علاقتنا مع الطبيعة وإعادة ضبطها" ووصف عام 2022 بأنه "عام لتغيير المسار."

ودعا الأمين العام المواطنين في كل مكان، إلى الانضمام إلى "إطفاء النور" العالمي لمدة ساعة يوم السبت في تمام الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي – إحياء لساعة الأرض - وهو حدث يهدف لتشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء الكهربائية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة.

وقال غوتيريش إن الحلول "متاحة وبأسعار معقولة وعملية وواقعية" مشيرا إلى أنه "يمكننا توفير طاقة متجددة وأنظمة غذائية مستدامة للجميع.. وتقليل الانبعاثات واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لمساعدتنا في بناء عالم أكثر مرونة وحيادية للكربون."

وحث جوتيريش الجميع على الاضطلاع بدورهم "معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا."

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية فخورة بالانضمام إلى الجهود العالمية للاحتفال بساعة الأرض، ووصفها بأنها "تذكير بأن الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدِث فرقا كبيرا."

وفيما أطلق عليه عام "النجاح أو الفشل" شجع الأمين العام الجميع على السماح لممارساتهم وأصواتهم بإرسال رسالة واضحة إلى القادة في كل مكان: "حان الوقت لتتحلوا بالشجاعة والطموح."

واختتم قائلا: "دعونا نظهر للعالم أننا مصممون على حماية البيت الواحد الذي نتشاركه جميعا."

وكما جرت العادة، أطفأت الأمم المتحدة أنوارها في المقر الدائم بنيويورك في الساعة 8:30 مساء، بتوقيت مدينة نيويورك.