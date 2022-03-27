فيديو نادر لرئيس أوكرانيا يمثل على خشبة المسرح أمام بوتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرًا، لحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسابقة كوميدية شارك فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما كان شابًا في مقتبل العمر.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشرته فضائية «العربية»، ظهر الرئيس الأوكراني على المسرح خلال مشاركته بالمسابقة الكوميدية، وتفاعل «بوتين» مع العرض الذي قدمه زيلينسكي، حيث ظهر مبتسمًا وصفق للأداء الذي أضحك الحضور.

وكان «زيلينسكي» معروفا للأوكرانيين قبل دخوله عالم السياسة، لأنه شارك كممثل كوميدي في كثير من المسلسلات والأفلام، ويرى العديد أن شعبيته الفنية، كانت سببًا رئيسيًا في حسمه الانتخابات الأوكرانية الأخيرة.

ولد رئيس أوكرانيا في مدينة «كريفي» في يوم الخامس والعشرين من يناير عام 1978، وتقول مصادر إنه ينحدر من عائلة ذات أصول يهودية، وكانت المفارقة أنه يجيد اللغة الروسية واستخدمها حتى خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.

ويعد مسلسله الشهير «خادم الشعب» بمثابة نبوءة لمستقبله في عالم السياسة، إذ أن المسلسل الذي عرض في عام 2015 داخل أوكرانيا، يتحدث عن مدرس تاريخ سليط اللسان كان يقوم بدوره زيلينسكي، ولكن ذات مرة يتحدث بشكل حماسي عن الفساد ومحاربته، فيتم تصويره من قبل أحد التلاميذ ويكون سببا في شهرته.

وتسبب العمل في تحول زيلينسكي، إلى شخص يطمح كثير من الأوكرانيين إلى أن يكون لديهم رئيس مثله، خصوصًا في ظل الأزمات السياسية التي يعاني منها البلد، الذي كان ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.