 بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة للخطوط التركية متجهة إلى موسكو - بوابة الشروق
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بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة للخطوط التركية متجهة إلى موسكو

د ب أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 10:45 م
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أنها تلقت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة من إسطنبول إلى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر في الخطوط التركية، اليوم الأحد، أن الطائرة، كانت تستعد للإقلاع من إسطنبول باتجاه موسكو، قبل تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وعلى إثر البلاغ، تم إنزال الركاب والحقائب من على متن الطائرة، لتقوم فرق الشرطة بالبحث عن القنبلة.

ونتيجة عمليات البحث تبين عدم صحة البلاغ، لتواصل الطائرة رحلتها باتجاه موسكو.

وزادت مؤخرا البلاغات الكاذبة بوجود قنابل على متن رحلات الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى موسكو، بحسب الأناضول.

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