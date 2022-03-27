الداخلية تنظم احتفالا بيوم المجند 2022

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نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن، احتفالاً بمناسبة يوم المجند 2022، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات وزارة الداخلية.

تضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كل المهام الأمنية، التى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الاستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

واختتمت فاعليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين فى الرماية القتالية ومجالات العمل الأمنى المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.