رواد مواقع التواصل يتداولون آخر ما قاله طفل إماراتي قبل مصرعه في بئر بعمق 72 مترا

تفاعل إماراتيون على نطاق واسع، أمس السبت، مع خبر وفاة الطفل سلطان المقبالي، البالغ من العمر 3 سنوات، وذلك بعد سقوطه في بئر في محيط منزله على ما يبدو في مدينة العين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قصة وفاة الطفل الإماراتي سلطان المقبالي، الذي سقط في بئر عميقة، حيث قالت حسابات عدة إن آخر كلمات الطفل بعد سقوطه كانت «بابا طلعني ما أشوف»، وذلك وفق ما نقله موقع «إرم» الإماراتي، في واقعة تعيد إلى الأذان مأساة الطفل المغربي ريان.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية آخر كلمات الطفل الإماراتي قبل مصرعه، حيث كان يخاطب والده ويطالبه بإخراجه من البئر، وردد عبارتين هما: «بابا طلعني ما أشوف» و«بابا متى بتطلعني؟»، ووضعوا أسفل تلك العبارات هاشتاج «سلطان المقبالي».

وكانت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي قد أعلنت في بيان لها وفاة الطفل المقبالي، اليوم السبت، وذلك بعد تلقيها بلاغًا، أمس الجمعة، عن سقوطه.

وذكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الهيئة تلقت بلاغًا عن سقوط طفل يبلغ 3 سنوات من العمر في بئر على عمق 72 مترًا بمنطقة الظاهر في العين".

وأكدت في البيان أنه منذ تلقي البلاغ باشرت فرق الدفاع مهامها في محاولة لإنقاذ الطفل وانتشاله، إلا أنه فارق الحياة.

ودعت الهيئة السكان للتأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها، حرصاً ووقاية للأطفال، وحفاظاً على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

كما ناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة، أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد، سائلين المولى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.