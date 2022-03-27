«الوطن» الإماراتية: القمة الرباعية في العقبة محطة تؤكد أهمية التنسيق الأخوي

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن القمة الرباعية في مدينة العقبة الأردنية تعد محطة تؤكد أهمية التنسيق الأخوي وتفعيل التعاون المشترك، وما يمكن أن تحققه من نتائج قياساً على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الشقيقة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان (قمة العقبة وأهمية التعاون الأخوي) - أن القمة التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ، تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي سواء لتحقيق المصالح المتبادلة أو للتعامل مع مختلف التحديات والقضايا انطلاقاً من التكاتف الأخوي البناء والواجب.

وأشارت إلى أهمية تحصين الأمة وسلامة دولها ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وبناء علاقات تقوم على التعاون والتكاتف والاحترام المتبادل سواء بين مكوناتها أو مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن العالم اليوم يمر بظروف غاية في الأهمية والدقة والخطورة على الأصعدة كافة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المنطقة العربية عانت في عدد من دولها أوضاعا صعبة بفعل الكثير من الأحداث التي عاشتها، لافتة إلى أن التنسيق والتعاون العربي القائم على حرص أخوي مشترك يشكل ضمانة لتجنب أي هزات إضافية ناتجة عن الوضع القائم على الساحة العالمية، ومن هنا شكلت جهود الإمارات الحريصة على أمتها نموذجاً مشرفاً وقدوة لجميع الحريصين على الوضع العربي.