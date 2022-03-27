أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، عن تسجيل 11 مليونا و460 ألف إصابة و254 ألف و450 وفاة متأثرة بفيروس كورونا بقارة أفريقيا. يأتي ذلك وسط تعافي 10 ملايين و640 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضح البيان الصادر عن المراكز الإفريقية، بلوغ نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15 % فيما حصل 20 % على جرعة واحدة، فيما حصل 1.2 % على جرعة معززة.

وذكر البيان أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وأوضحت"المراكز الإفريقية" أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأوصت المراكز الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.