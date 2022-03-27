روسيا تسعى لمنع نشر مقابلة مع زيلينسكي

أبدت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الروسية (روسكومنادزور) رغبتها في منع نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت الهيئة إن "روسكومنادزور تخطر وسائل الإعلام الروسية بضرورة الامتناع عن نشر المقابلة".



وأضافت الهيئة أيضا أنها ستراجع جميع وسائل الإعلام التي نشرت مقابلة زيلينسكي من أجل تحديد "مدى المسؤولية وإجراءات الرد".



وكان مراسل صحيفة "كوميرسانت" اليومية في موسكو من بين الصحفيين الروس الذين تحدثوا مؤخرا مع زيلينسكي عبر الفيديو. وحضر أيضا صحفيون من وسيلتي الإعلام "ميدوزا" و"دوجد"، اللتين تم حظر مواقعهما في روسيا.



ونشرت ميدوزا المقابلة التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة رغم تحذير هيئة الرقابة على وسائل الإعلام اليوم الأحد.