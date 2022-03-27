الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن أزمة جائحة أدت إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في مجتمعات الحضر الفقيرة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يواجه الملايين من السكان انعداما حادا في الأمن الغذائي وسوء التغذية.



وقال كريس نيكوي المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة جنوب أفريقيا، إن الجوع وسوء التغذية لطالما كانا مرتبطين بالمناطق الريفية، إلا إن الوباء قد أظهر الوجه المتغير للجوع، إذ كشف عن نقاط ضعف فقراء الحضر.



وأضاف نيكوي أن التقرير يُعد رسالة تحذير لجميع الأطراف للعمل على تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق الحضرية، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية، لتمكين فقراء الحضر معيشيا ودعم قدراتهم على التصدي لمثل هذه الصدمات.



وتشير بعض التقديرات إلى سقوط 62 مليون شخص في براثن الفقر المدقع خلال عام 2020 فقط، إلى جانب تضرر ما يزيد عن 124 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال العام ذاته على مستوى العالم.

ويتزامن هذا التقرير مع الذكرى السنوية الثانية لبدء تفشي جائحة كورونا، حيث مازالت العوائق الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن الأزمة العالمية مستمرة.