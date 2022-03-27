جامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن برنامج السايفال بالتعاون مع بنك المعرفة

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأحد، ورشة عمل عن البرنامج البحثي "السايفال" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وبحضور الدكتورة آلاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف الغندور، أن بنك المعرفة المصري يعد كنزا بحثيا كبيرا للباحثين، نظرا لما يحتويه من دوريات علمية في كل المجالات البحثية، والكتب الإلكترونية، والمجلات العلمية، مؤكدا أن بنك المعرفة المصري يعد أحد أكبر المشروعات العلمية الواعدة في مجال المعرفة.

وأوضح الغندور، أن ورشة العمل تهدف للارتقاء بالبحث العلمي في جامعة الإسكندرية والاطلاع على ترتيب جامعة الإسكندرية عالميا، وتوفير كل أدوات البحث العلمي للباحثين بالجامعة، فضلًا عن تقديم خدمات متميزة للباحثين بالجامعة من خلال برنامج السايفال الذي يفيد الجامعة والنشاط البحثي تزامنا مع التطور الهائل في الأبحاث العلمية الذي يتطلب العمل على استكشاف وسائل أفضل لقياس تأثير مشروعاتهم البحثية على المجتمع.

فيما استعرض فريق عمل البرنامج الإحصاءات والمعلومات الدقيقة الخاصة بالبحث العلمي في جامعة الإسكندرية وترتيب جامعة الإسكندرية عالميا مقارنة بباقي الجامعات في المجال البحثي.

وأكد الفريق أن "السايفال" تساعد الباحثين ومتخذي القرار لاختيار ومعرفة الاتجاهات البحثية الحديثة وتمكن الباحثين من الوصول للدوريات العالمية بأدواتها البحثية وإحصاءتها الدقيقة.

كما أنها تتيح إمكانية المقارنة بين باحث وباحث أو تخصص وتخصص أو جامعة وجامعة أو بلد وبلد آخر.

فيما أنه يسمح باكتشاف آفاق التعاون بين الجامعات وبعضها أو أي تعاون دولي واختيار المجلة المناسبة للموضوع البحثي الذي يؤديه الباحث.

كما استعرض فريق العمل إمكانيات قاعدة بيانات جهات التمويل والتي تعتبر إضافة جديدة على بنك المعرفة المصري، والتي تمكن الباحثين من البحث عن منح في أكثر من 5000 جهة مانحة حول العالم.