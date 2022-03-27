مسؤول بارز بالناتو: نراقب العلاقة بين الصين وروسيا



قال باتريك تيرنر مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لشؤون السياسات الدفاعية والتخطيط اليوم الأحد،إن الحلف يراقب عن كثب العلاقة بين روسيا والصين ويهمه معرفة تموضع الصين من الغزو الروسي لأوكرانيا .



جاء ذلك في مداخلة له بمنتدى الدوحة الذي يواصل أعماله لليوم الثاني في العاصمة القطرية.



وأوضح تيرنر أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف تؤثر عليها إذا ماعجزت عن إيجاد المخرج من هذه العواقب.



وقال موجها حديثه للموقف الصيني "لانشجع أي طرف لتقديم الدعم لدولة أطلقت مثل هذا الغزو غير المبرر ومن دون استفزاز من دولة مجاورة".



وقلل تيرنر من أحتمال تحول النزاع الراهن إلى نزاع نووي، لكنه قال "نريد من الرئيس فلاديمير بوتين أن يتوقف عن التهديدات باستخدام السلاح النووي، ونشعر بالقلق إذا مافكرنا بالعواقب على المدى الطويل بسبب مافعلته روسيا في أوكرانيا، ولانريد أن يشجع ذلك الدول الأخرى على حيازة الأسلحة النووية ونحن ضد هذا التطور، ولابد من مراقبته بشكل وثيق" .



من جانبه، قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي في المنتدى إن بلاده تسعى لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار، وتريد أن تكون صديقة للجميع في المنطقة، وتدعم أية مبادرة إيجابية، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان ومنذ بداية الأزمة قد تواصل مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي والروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف "تواصلت مع وزيري الدفاع الروسي والأوكراني لوقف إطلاق النار ولإيجاد حل لإجلاء المدنيين"، مؤكدا أن تركيا لم تعترف بضم روسيا لجزيرة القرم في عام 2014.