بينيت: الإدراك يتزايد في العالم العربي بأن إسرائيل تقف في خندق السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الإدراك يتزايد في العالم العربي بأن إسرائيل تقف في خندق السلام والتعاون.

ورحب بوزراء خارجية كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، الذين من المقرر أن يشاركوا في اجتماعات ستنطلق في إسرائيل في وقت لاحق اليوم، مع وزيري خارجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

ووصف بينيت عقد "القمة" الوزارية بأنه "يوم احتفالي ومؤثر جدا".

وقال إن "العلاقات الخارجية لإسرائيل تشهد مرحلة جيدة.. إذ أصبحت إسرائيل لاعبة مهمة على الساحة العالمية والإقليمية".

وأضاف :"يتزايد الإدراك في العالم العربي أن إسرائيل تقف، ودائما كانت تقف، في خندق السلام والتعاون.. في الشرق الأوسط هناك من يصنع العنف والتخلف، وفي المقابل هناك من يدفع باتجاه التعاون والازدهار والسلام".

وجدد مهاجمة الحرس الثوري الإيراني، وقال: "في حين نتحدث عن السلام، هناك جهات لا تكف عن تأجيج نيران الحرب. ووردنا تذكير آخر بذلك حيث شن الحوثيون، الذين يعملون بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني، هجوما استهدف السعودية".

وقال إن "مجرد فكرة رفع اسم هذه المنظمة عن قائمة المنظمات الإرهابية أمر مزعج جدا، ليس بالنسبة لنا فحسب. وما زلنا نأمل بعدم حدوث ذلك، ونعمل على أن لا يحدث هذا فعلا".