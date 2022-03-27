تقرير: باشاغا يبحث عن حلول سرية لدخول طرابلس

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بالمحسوبة على حكومة فتحي باشاغا، التي أدت اليمين أمام مجلس النواب الليبي مطلع مارس الجاري، أن هذه الحكومة بدأت في البحث عن "حلول سرية" لدخول العاصمة الليبية طرابلس، في ظل استمرار الانسداد السياسي الحالي في ليبيا نتيجة تمسك حكومة عبد الحميد الدبيبة برفضها تسليم السلطة.

وقالت المصادر المقربة من باشاغا إن فريقه، الذي يسعى لتسلم السلطة "في أقرب وقت" بالعاصمة، يسابق الزمن للتغلب على العوائق التي يمثلها وجود حكومة الدبيبة هناك.

ومع أن المصادر نفسها، التي طلبت عدم تعريفها، أكدت التزام باشاغا بما أسمته "دخولا سلميا وبلا دماء إلى طرابلس"، فإنها امتنعت عن الكشف عن فحوى الحلول التي قالت إنه يجري تقييمها، قبل الإعلان عنها.