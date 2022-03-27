محافظ الغربية: الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف الصحي بمبادرة «حياة كريمة» قبل 30 يونيو

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري سيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات المنفذة.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف تقدم الأعمال في 308 مشروعات يجرى العمل بها ضمن 1076 مشروعا يتم تنفيذها داخل المبادرة، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 41% من خلال نهو 367 مشروعا في قطاعات (مياه الشرب، الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، الاتصالات، التربية والتعليم، الري، الكباري، السكة الحديد، والبريد).