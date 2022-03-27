ألمانيا: نشهد أياما صعبة خلال الفترة القبلة بسبب ما يحدث في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الصعوبات والمشكلات الناجمة عن أحداث أوكرانيا، لن يتفاداها الشعب الألماني.



وقال شتاينماير في رسالة مصورة وجهها اليوم الأحد، إلى المشاركين في حفل موسيقي أقيم تضامنا مع أوكرانيا: «نعم، الأيام الصعبة قادمة إلى ألمانيا أيضا. الأيام التي تغير العالم وتغيرنا - ربما بسرعة أكبر مما كنا نعتقد أنه ممكن. ولا يزال هناك كثير من الصعوبات بانتظارنا».



وتابع: «على الرغم من كل الجهود الدبلوماسية.. ستكون هناك حاجة إلى تضامننا وتعاضدنا، وصمودنا واستعدادنا لتحمل تقييدات لفترة طويلة قادمة»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الألمانية من أن العقوبات ضد روسيا ستكون لها تأثيرات عكسية أيضا.



وذكرت الرابطة الألمانية للمنتجين الزراعيين يوم الجمعة، أنه لا يمكن استبعاد «قفزة غير مسبوقة» في أسعار المواد الغذائية في البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية بالنسبة للمنتجين.



وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن الزيت والدقيق بين أهم السلع التي يتسارع المواطنون لشراء كميات احتياطية منها، كما أن هناك مخاوف من نقص محتمل في الخردل، في حين أن أسعار البنزين والديزل والكهرباء آخذة في الارتفاع أيضا.