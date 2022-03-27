الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السعودية

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي استهدفت مدن وبُنى تحتية عديدة بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الأول، مؤكداً بأنها "غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن جماعة الحوثيين في اليمن أعلنت مسئوليتها عن هذه الهجمات، دون ادراك حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدائية الأخيرة من شأنها أن تُزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن وتُقوّض الجهود الجارية لإنهاء الحرب.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته جميع الأطراف للمشاركة في المحادثات اليمنية اليمنية، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي "الكامل" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في اليمن.