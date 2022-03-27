منسق الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن حظر واردات الطاقة الروسية بشكل كامل

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يحظر واردات الطاقة من روسيا، موضحًا أن السياسات مرتبطة في الوقت الراهن بتقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول تنويع الموارد من الغاز والنفط، مؤكدًا أن الشرق الأوسط والخليج يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا، في توفير تلك الموارد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول تقليل استهلاك النفط والغاز طبقًا للمشروعات الخضراء، معقبًا: «تقليل الاستهلاك لن يحدث بنسبة 100%، لو كل الناس خفضوا درجة مئوية في المنزل، سنقلل استهلاك الغاز بـ7%».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوع الموارد ويزيد الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: «هذا لن يحدث على المدى القصير، وقد يستغرق وقتًا، لكننا متأكدون أن أصدقاءنا في الخليج يقومون بمجهود، إضافة إلى المنتجين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخلال عامين سنستقل تمامًا عن روسيا».

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم الأسلحة لأوكرانيا التي تدافع ببسالة وشجاعة، متابعًا: «الروس لا يحققون أهدافهم بعد شهر من الغزو، هذه ليست حربًا، لأن الحرب تعتمد على قتال بين جيشين، لكن ما يحدث هو تدمير منهجي لبلد ومدن، وقتل مدنيين دون احترام لقوانين حقوق الإنسان».

وعن طلب الرئيس الأوكراني بمد بلاده بأسلحة فتاكة، عقب: «علينا أن نفرق بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء التي تقدم أسلحة من جانبها، نحن لا نمتلك طائرات ومواردنا محدودة، هناك تكلفة كبيرة نظير هذا النوع من الأسلحة، وقدمنا مليار يورو من الدعم، لكنه لا يمكن من شراء العديد من الطائرات».