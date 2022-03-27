محاضرة فنية للاعبي السنغال لدراسة نقاط القوة والضعف في منتخب مصر

حرص أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي على عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي منتخب السنغال صباح اليوم الأحد، على هامش الاستعدادات لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتخلل المحاضرة بعض مقاطع الفيديو من فوز الفراعنة بهدف نظيف على أسود التيرانجا يوم الجمعة، حيث يعكف المدرب السنغالي على دراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري.

وشدد سيسيه خلال المحاضرة على ضرورة تلافي الأخطاء التي وقع فيها فريقه في لقاء الذهاب بملعب ستاد القاهرة أول أمس، سواء على الصعيد الدفاعي، أو إنهاء الهجمات.

ويفرض سيسيه حالة من الهدوء والسرية على تدريبات فريقه، قبل مواجهة مصر، في المباراة الحاسمة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، المُقرر إقامتها في السابعة من مساء الثلاثاء.

ويؤدي لاعبو منتخب السنغال تدريباتهم بدون حضور جماهيري، منذ ظهر أمس السبت، على ملعب عبد الله واد، الذي سيستضيف المواجهة المقبلة أمام الفراعنة.

يُذكر أن المنتخب الوطني حقق فوزا ثمينًا على نظيره السنغالي بهدف نظيف أول أمس الجمعة بملعب ستاد القاهرة، في ذهاب المباراة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل في اللقاء المقبل أمام السنغال بالعاصمة داكار بعد غدٍ الثلاثاء؛ من أجل العبور لنهائيات كأس العالم، أو تفادي الهزيمة بفارق أكبر من هدف.