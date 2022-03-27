محافظ كفر الشيخ يطلق الحملة القومية لتطعيم نصف مليون طفل

أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ والدكتور محمد خيري، مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومحمد أمين مشرف الوزارة.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين أكثر من نصف مليون طفل، وضمانا تطعيم كل الأطفال تم الاستعانة بفرق ثابة بالمراكز الطبية ومحطات القطار، وأخرى متحركة تجوب الشوارع من شقة لشقه، عددها 1813 فرقة، وتستمر حتى 27 مارس الجاري.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تسخير جميع الجهود لصالح الحملة وتذليل جميع الصعوبات حتى يصل التطعيم لمستحقيه من الفئة العمرية المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة عامة وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الأيام الماضية، لتوعية المواطنين بأهمية تطعيم الأطفال، مناشداً جميع المواطنين بالتعاون مع الفرق المتحركة في حملة التطعيم من شقه لشقه لتسهيل خط سير الفريق أثناء الحملة.

وأكد الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستهدف من الحملة ٥٤١٥٤٣ طفلا، يشارك في الحملة ١٨١٣ فريق طبي مدرب، وتم تحديد فرق ثابتة، وفرق متحركة تجوب الشوارع، ومن شقه لشقه ضمانا لوصول الطعم لكل طفل دون الخمس سنوات سواء كان مصري أو من الغير مصريين الذين يعيشون على أرض مصر.

وأضاف الدكتور محمد خيري مدير الطب الوقائي بالمديرية، أن الحملة تستهدف أطفال البدو الرحل والعرب القانتين في الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم حصر أعداد الأطفال لتطعيمهم.