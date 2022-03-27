المخرج المصري داني جمال عضو لجنة تحكيم مهرجان «tourism» الدولي بجنوب أفريقيا

أعلن المخرج المصري داني جمال مشاركته في عضوية لجنة تحكيم الدورة الرابعة لمهرجان "International Tourism Film"، الذي يقام بجنوب أفريقيا، في الفترة (4 - 7) مايو القادم.

وقال المخرج داني جمال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فخور باختياره كأول مخرج مصري يمثل بلده مصر، كعضو لجنة تحكيم بمهرجان سينمائي عالمي في أفريقيا، يضم في تحكيمه 28 عضوا من فنانين ومخرجين وكتاب من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه يمثل مصر للمرة الثانية بمهرجان "Tourism"، حيث يعتبر المخرج المصري الوحيد الذي فاز بالجائزة الذهبية العالمية في مجال الثقافة والفنون والإبداع من المهرجان عن فيلمه الوثائقي القصير "لطشة نور"، معربا عن سعادته الكبيرة لرفعه اسم مصر عاليا في الأوساط الفنية الأفريقية.

وشارك داني جمال، مؤخرا، بفيلمة "لطشة نور" في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية وحصل على جوائز عالمية، من بينها الجائزة البرونزية من مهرجان"Flickers" الدولي للأفلام القصيرة، كما حصل على الجائزة الذهبية في الفنون والثقافة والإبداع من مهرجان"International Tourism Film Festival".

الفيلم يعد أول عمل سينمائي مصري يوثق تجربة مثيرة ومهمة، وهي تعلم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي والذي يراه الجميع مستحيلا، معتمدا على مبادرة "قد التحدي" التي أطلقها المصور والمهندس عبد الخالق فريد، والتي نادت بضرورة تعليم المكفوفين التصوير.

من ناحية أخرى، كشف داني جمال عن أنه يحضر لفيلم روائي جديد بعنوان "Zero power" تأليفه وإخراجه، وهو فيلم توعوي عن مرض الاكتئاب.