الرئاسة التركية: يجب الإصغاء إلى حجج روسيا المتعلقة بقضايا الأمن

دعا إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي وكبير مستشاريه، للإصغاء إلى حجج روسيا المتعلقة بقضايا الأمن، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد.

وقال قالن، في سياق أعمال منتدى الدوحة الدولي، اليوم الأحد: «لا شك أنه من الضروري تقديم الدعم للأوكرانيين كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، لكن علينا أن نتذكر عن ضرورة إبقاء الحوار مع روسيا، الحجج الروسية لا بد من سماعها، فإذا دمر الجميع كل الجسور مع روسيا، فكيف سيكون ممكنا بناء الحوار في هذه الحالة؟».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يخطط في القريب العاجل لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف قالن، الذي يشغل كذلك منصب كبير مستشاري الرئيس التركي، أثناء مشاركته في منتدى الدوحة الدولي: «تحدث الرئيس أردوغان مع بوتين بشأن القضية الأوكرانية، ويعتزم التحدث معه مرة أخرى حول ذلك في الأيام المقبلة».

وفي وقت سابق، قال أردوغان، إن الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يستدعي الاستناد إلى صيغة موثوقة تقبلها موسكو وكييف والمجتمع الدولي.

وأضاف أن أولوية أنقرة هي عقد قمة ثنائية بين بوتين وزيلنسكي، مجددًا استعداد بلاده للعب وساطة بهدف تسوية شاملة للأزمة.

وذكر أن لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا كان نقطة تحول لتخفيف التوتر بين البلدين، قائلًا إن المشاورات مستمرة مع روسيا وأوكرانيا، عقب مشاركته في قمة الناتو ببروكسل.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني دعا أردوغان الدول الغربية إلى تحمل مسؤولياتها لتخفيف مشاكل اللاجئين ودعمهم، منتقدا سياسات التمييز التي يتعرضون إليها على أساس لون بشرتهم ولغتهم ومعتقداتهم وثقافتهم.