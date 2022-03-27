 روسيا تعلن إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية - بوابة الشروق
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روسيا تعلن إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 1:51 م

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اسقاط 18 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق نوفايا باسانيا، ساندز، بوريسبيل، شكور، فيشنيفا، كريوكوفكا، بتروفسكي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف كوناشينكوف: "كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" و"بوك" في قرية بليسيتسكوي، على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف، بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".

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