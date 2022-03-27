هونج كونج تدشن برنامجا لتطعيم كبار السن ضد كورونا في المنازل

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هونج كونج سوف تدشن برنامجا لتطعيم كبار السن وأصحاب القدرات الخاصة في المنازل ضد فيروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة، وذلك في ظل مساعى المدينة لتعزيز معدلات التطعيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريك نيب سكرتير الخدمات المدنية القول، إن الحكومة تعتزم البدء في تسجيل كبار السن وأصحاب القدرات الخاصة لتطعيمهم في دور الرعاية العامة.

وتشهد هونج كونج موجة تفش شرسة لفيروس كورونا، عقب خلوها من حالات الاصابة بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين. وقد سجلت هونج كونج منذ يناير الماضي أكثر من 6500 حالة وفاة بالفيروس، معظمهم بين كبار السن غير الملقحين.