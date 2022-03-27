عمدة ماريوبول يتهم روسيا بالسعي لمحو المدينة من على وجه الأرض

اتهم فاديم بويتشينكو عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية روسيا بالسعى لمحو المدينة الساحلية من على وجه الأرض .

وفي حوار مع وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية، اتهم القوات الروسية باتخاذ "إجراءات قاسية ضد" جميع سكان المدينة التي تضررت بشدة حتى الآن، بما في ذلك من ذوي العرقية الروسية.

وقال بويتشينكو:"ليسوا مكلفين بحماية أي شخص، ومهمتهم هي ببساطة هي محو المدينة من على وجه الأرض، بما في ذلك سكانها".

وشدد على أن ذلك يطلق عليه" ببساطة تطهير عرقي" ، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك اسم آخر لذلك".

وقال العمدة إن علم أوكرانيا الأزرق والأصفر لا يزال يرفرف فوق ماريوبول، التي لا تزال مدينة أوكرانية، مضيفا أن "جنودنا يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار هذا الأمر في المستقبل".

ومع ذلك، قال العمدة إن بعض أجزاء المدينة هي بالفعل تحت السيطرة الروسية، موضحا "المدينة محاصرة، الحلقة تزداد إحكاما".

وقال عن مستقبل المدينة: "الزمن سيخبرنا بذلك"، رافضا التعليق على مستقبل المدينة أو احتمال قيام القوات الأوكرانية بتحريرها.

وقالت السلطات في ماريوبول مؤخرا إن 2187 مدنيا قتلوا حتى الآن في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر. وقال بويتشينكو دون الخوض في التفاصيل "أستطيع أن أقول إن الرقم الآن أعلى بكثير".