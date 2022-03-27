

علقت السفارة الروسية بالقاهرة، على مقتل المواطن المصري، يحيى حسن يحيى حامد، والذي راح ضحية قصف العدوان الغاشم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «أعلنت وسائل الإعلام عن موت المواطن المصري يحيى حسن يحيى حامد، في 15 مارس 2022 في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة، فتتقدم السفارة الروسية بالقاهرة بخالص التعازي لأهل المرحوم».



وتابعت في بيانها: «يعني ذلك أن الراحل ضحية جديدة لتكتيك النازيين الأوكرانيين، الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ويطلقون النار على المناطق السكنية، وهي الحقائق التي تحدث عنها آلاف من سكان مناطق ماريوبول، التي حررتها الجيش الروسي».



وأضافت: «تحدث المدنيون الأوكرانيون بالتفاصيل عن عدم السماح لهم بمغادرة المدينة، من قبل نازيي كتيبة (آزوف) الذين أسسوا نقاطًا لهم في مبانٍ سكانية ومدارس ورياض الأطفال ومستشفيات ومؤسسات مدنية أخرى، وأطلقوا النار باستخدام الدبابات والمدفعية في شوارع المدينة في غير هوادة».



ونعت الجالية المصرية المواطن المصري، يحيى حسن يحي حامد، والذي راح ضحية قصف العدوان الغاشم على مدينة ماريوبول.



وتقدمت الجالية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، بخالص التعازي لأهل المرحوم، داعية للفقيد بالرحمة والمغفرة.



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