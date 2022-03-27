فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني من يسار الوسط بالانتخابات في ولاية زارلاند.

ووفقا للنتائج النهائية الرسمية المؤقتة، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي نسبة 5ر43% من الأصوات اليوم الأحد، حيث يمكن الاطلاع عليها على مواقع مفوضية انتخابات الولاية بعد فرز نتائج كل الدوائر الانتخابية.

وحصد الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ الحاكم 5ر28% من الأصوات. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 7ر5%، بما يسمح له بدخول برلمان الولاية.

ولم يحقق حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي للأعمال، وحزب الخضر عتبة الـ 5% الضرورية، ومن ثم لن يتم تمثيلهما في برلمان الولاية الجديد.

وتجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات ولاية زارلاند الألمانية ،حتى بعد ظهر اليوم الأحد 25% من إجمالي عدد الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب والبالغ 750 ألف شخص.