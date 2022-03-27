 وزير الشباب والرياضة: القطاع الرياضي في عهد الرئيس السيسي يشهد تطورات لم تحدث من قبل - بوابة الشروق
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وزير الشباب والرياضة: القطاع الرياضي في عهد الرئيس السيسي يشهد تطورات لم تحدث من قبل

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 2:38 ص

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن: "القطاع الرياضي في عهد الرئيس السيسي يشهد تطورات عديدة لم تحدث من قبل".
وأشار صبحي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج " الحكاية " الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة " إم بي سي مصر " مساء اليوم /السبت/، إلى إن جميع لاعبي المنتخب اليوم روحهم المعنوية عالية ولديهم حلم الوصول للمونديال، كما أن محمد صلاح عليه التحدث دائما مع فريق المنتخب وتشجيعهم.
ونوه إلى أن الجميع يتمنى التوفيق للمنتخب المصري ونعمل جميعا علي تشجيعه وعلي تشجيع الجيل الحالي من اللاعبين.
وأكد أن الجهاز الفني للمنتخب له تاريخ وخبرات كثيرة ونجاحات معترف بها على المستوى الدولي.

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