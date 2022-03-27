العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة

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عثرت السلطات الصينية على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" والتي كانت تقل على متنها 132 شخصا والتي تحطمت في جنوبي الصين، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

وتم استعادة الجهاز الثاني- مسجل بيانات الرحلة- من حطام الطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينج 737-800 .

ولم يتم العثور على ناجين في اعقاب تحطم طائرة الرحلة إم يو 5735 في منطقة جبلية بالقرب من واتشو يوم الاثنين الماضي.

وأكدت السلطات الصينية يوم السبت مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 123 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 9.

واستمرت أعمال الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة في منطقة جبلية بمقاطعة تنج بالقرب من مدينة واتشو بمنطقة قوانجشي بجنوب الصين. وتم تحديد هوية 120 قتيلاً من بينهم 114 راكبا و 6 من أفراد الطاقم.

وذكر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إن الطائرة ذات المحركين فقدت ارتفاعها بسرعة، ثم استعادت مسارها لفترة وجيزة قبل تحطمها.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد سبب سقوط الطائرة.

وتناثرت قطع صغيرة من الحطام في مساحة واسعة في موقع التحطم. ولم يتم العثور على اثار متفجرات خلال الاختبارات المعملية.

وبحسب السلطات، فقد جرت عدة محاولات للاتصال بالطائرة قبل تحطمها ، لكن الطاقم لم يرد.

ثم اختفت الإشارة الواردة من الرحلة إم يو 5735 بعد حوالي ثلاث دقائق من بدء السقوط. وكانت الطائرة فى طريقها من كونمينج الى قوانجتشو.