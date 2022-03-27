مسيرة مؤيدة لروسيا يتخللها وضع زهور على نصب تذكاري سوفيتي في ألمانيا

شهدت مدينة بون غربي ألمانيا اليوم الأحد، مسيرة مؤيدة لروسيا وضع خلالها مشاركون في المظاهرة زهور وأكاليل على نصب تذكاري في مقبرة بالمدينة.

وقال مصور صحفي تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسيرة تخللها إلقاء خطب يبدو أنها بالروسية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدة مئات من الأشخاص شاركوا في المسيرة، وأضاف أن المسؤولة عن إخطار السلطات بتنظيم المسيرة تخلت عن استخدام مكبرات الصوت للحفاظ على الهدوء في النصب التذكاري ، وقد سار كل شيء بشكل سلمي حتى بعد ظهر اليوم.

وقال المراسل إن المشاركين كانوا قد توجهوا في البداية من كولونيا إلى بون في موكب شاركت به عدة مئات من السيارات حمل بعضها الأعلام الروسية، وإحداها حمل علم الاتحاد السوفيتي السابق المميز بالمطرقة والمنجل.

يشار إلى أن المانيا تساند أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، عبر دوائر حكومية أوكرانية يوم الجمعة الماضي ، بأن أسلحة إضافية أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية الغازية قد وصلت إلى البلاد.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشحنة المسلمة تشمل نحو 1500 صاروخ دفاع جوي من طراز ستريلا و100 مدفع رشاش من طراز إم جي 3. وإضافة إلى ذلك، تم تسليم نحو ثمانية ملايين طلقة من الذخيرة الخاصة بالأسلحة الصغيرة.

وإلى جانب الأسلحة، أفادت التقارير بوصول المزيد من إمدادات المساعدات التي أرسلتها ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية، ومن بينها إمدادات طبية ونحو 350 ألف طرد غذائي و50 سيارة إسعاف.