ألمانيا تجري مباحثات استكشافية في إسرائيل بشأن إقامة درع صاروخي



بدأت تتعالى في ألمانيا دعوات لإقامة درع صاروخي للبلاد ،في ضوء تغير وضع التهديد في أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال المقرر الرئيسي للميزانية بالبرلمان الألماني أندرياس شفارتس لصحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل ضد التهديد من روسيا. لذلك، نحن في حاجة إلى درع دفاعي صاروخي يغطي أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.. المنظومة الإسرائيلية /أرو 3/ حل جيد".



وبحث المستشار الألماني أولاف شولتس والمراقب العام للجيش الألماني الجنرال إيبرهارد تسورن يوم الأربعاء الماضي، كيفية استخدام الصندوق الخاص البالغ قيمته 100 مليار يورو (4ر109 مليار دولار) في تعزيز الجيش بشكل ملموس.



وذكرت الصحيفة أن الرجلين بحثا أيضا عملية الشراء المحتملة لمنظومة "أرو 3" الإسرائيلية. غير أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.



وأوضحت وزارة الدفاع ردا على سؤال، أن التمويل الخاص ذي الصلة سيتم الحصول عليه من الخطة الاقتصادية للصندوق الخاص.



وقال متحدث إن "مسودة الخطة الاقتصادية تلك يتم الإعداد لها، وسيتم تقديمها ضمن الإجراءات البرلمانية الجارية. ومن ثم لا نستطيع أن نوفر أي معلومات عن محتواها على وجه الدقة في هذه المرحلة".



وأراد سياسيون برلمانيون في مجال الدفاع السفر إلى إسرائيل اليوم الأحد، والاطلاع بأنفسهم على المنظومة الدفاعية الجوية، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ومن المقرر إجراء مباحثات كثيرة خلال الزيارة التي من المقرر أن تمتد حتى الخميس المقبل.