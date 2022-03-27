 الصين تخطط للإعلان عن سياسات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تخطط للإعلان عن سياسات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة

بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 10:22 ص

تعتزم الصين الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتوسيع قنوات التمويل للشركات الخاصة، وفقا لبيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الأحد.

وتشمل السياسات قيد الإعداد إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والاستراتيجية، وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة لتعزيز كفاءة التمويل، وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة، حسب البيان، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم.

وتعهدت اللجنة أيضا بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تضطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة.

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