 ثري روسي ينتقد التعبئة الأيديولوجية من كل الأطراف في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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ثري روسي ينتقد التعبئة الأيديولوجية من كل الأطراف في حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 9:56 م

انتقد رجل الأعمال الروسي الثري أوليج ديريباسكا، المقرب من الكرملين والخاضع لعقوبات غربية، "التعبئة الأيديولوجية من كل الأطراف" في خضم حرب موسكو على أوكرانيا.

وقال ديريباسكا على حسابه على منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي: "بشكل شخصي، لدي دائما انطباع بأن الصراع المسلح المحدد هذا، وهذا الجنون (الذي سنخجل بسببه أمام أحفادنا لفترة طويلة) كان من الممكن أن ينتهي بمباحثات منطقية قبل ثلاثة أسابيع فقط.. لكن الآن هناك تعبئة أيديولوجية جهنمية من كل الأطراف".

وانتقد ديريباسكا الرئيس الأمريكي جو بايدن على كلمته التي ألقاها قبل يوم في وارسو، قائلا إن بايدن تحدث ضمنا عن أن الأثرياء الروس ساهموا في التخطيط للحرب.

ويُعرف ديريباسكا بأنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه دعا لإنهاء الحرب في بداية مارس. غير أنه حذر أيضا من تهديد نووي مزعوم من جانب أوكرانيا.

وفرض الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على روسيا شملت رئيسها فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف وشخصيات النخبة والمئات من اعضاء البرلمان الروسي، والعديد من المؤسسات على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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