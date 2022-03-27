هولندا تعبر الدنمارك برباعية في حضور إريكسن

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فاز منتخب هولندا على ضيفه منتخب الدنمارك 4 /2 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت على استاد يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وسجل ستيفن بيرجوين الهدفين الأول والرابع لهولندا في الدقيقتين 16 و71 وأضاف ناثان آكي الهدف الثالث في الدقيقة29 وتكفل ممفيس ديباي بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وأحرز يانيك فيسترجارد الهدف الأول للدنمارك في الدقيقة 16 وتكفل كريستيان إريكسن بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وخاض إريكسن أول مباراة له مع منتخب الدنمارك منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة بلاده أمام فنلندا في يورو2020.