ألمانيا تسجل أكثر من 111 ألف إصابة و49 وفاة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا 111 ألفا و224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة تجاوز بذلك حاجز الـ 20 مليون إصابة، حيث بلغ عدد الإصابات 20 مليونا و256 ألفا و278 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 128 ألفا و437 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

ووفقا لأحدث البيانات بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم حوالي 15 مليونا و718 ألفا و500 شخص.