وزير الخارجية الأمريكي: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا بسبب حرب روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأوروبية أظهرت للعالم كله قوة تحالف الناتو مع أوكرانيا، لافتًا إلى الاتفاق مع الأوروبيين على إيجاد سبل لتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، صباح الأحد، أنهما اتفقا على زيادة العقوبات على روسيا بسبب الاعتداء على أوكرانيا، مشيرًا إلى التطرق للاحتياجات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية التي تحتاجها كييف.

ولفت إلى أن زيادة عدد الأطفال الرضع وحديثي الولادة بين اللاجئين، من الأمور الصادمة التي تابعها خلال لقاء اللاجئين الأوكران في وارسو، قائلًا إن أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين تعرضوا للنزوح بسبب الحرب، وفقًا لمعلومات الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن نزوح ما يزيد عن نصف أطفال أوكرانيا؛ تذكير بالحاجة الماسة لإيقاف الحرب وأهمية الدبلوماسية، مثمنًا إدانة رئاسة الوزراء الإسرائيلية للعدوان الروسي، خاصة أن تل أبيب من الدول المئة التي صوتت لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، شدد على ضرورة الحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، معربًا عن تقدير بلاده لتقديم إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني.