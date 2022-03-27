سلطنة عمان تصدر اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية

أصدر قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، تأتي اللائحة تأكيدًا على الدور الفاعل للحرفيين وأهمية تنمية وتطوير الصناعات الحرفية في سلطنة عُمان، وتتضمن 13 مادة.

وتتضمن اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية تعريف الحرفي، والمؤسسة الحرفية، ونوع الدعم المقدم، والمستفيدين من الدعم ، وتحدد الصناعات الحرفية محلّ الدعم (20 نشاطا) أبرزها صنع الخناجر العُمانية وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف، وصنع المنتجات الحرفية من الجلد والسعف والخشب والحجر والجبس، وصنع وتجهيز البخور وأدوات الصيد التقليدية.

وتنص اللائحة على تشكيل لجنة مختصة للبت في طلبات الدعم المقدمة وتحديد قيمة وأوجه الصرف حيث يُحدَّد الدعم المقدم وفقا لاحتياجات الحرفي أو المؤسسة الحرفية من آلات ومعدات وتجهيزات.

كما تحدد اللائحة شروط حصول كل من الحرفي والمؤسسة الحرفية على الدعم، وتوضح آلية التقديم عبر نموذج معد سيجري الإعلان عنه عبر وسائل التواصل والإعلام بالهيئة، وتبين الالتزامات الواجبة على المستفيد من الدعم وأخيرا توضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء الدعم.