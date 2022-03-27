أسامة الأزهري: الفقر أحد أسباب التطرف والإرهاب

قال الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، إن دور العبادة في بلادنا غير مستغلة بشكل صحيح، ويجب تطوير وتعظيم الاستفادة والعمل من دور العبادة لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب ومواجهه التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال ندوة مواجهة التطرف والإرهاب على هامش أسبوع الشعوب الذي نظمته جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

وأضاف الأزهري أن عدم وضع حصة الدين في المدرسة بالوضع الصحيح امر خاطئ، موضحا أنه يعمل على تصحيحه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم أنه كان عنده مقترح لوضع محتوى ديني لمدارس الطفل بالصف الأول الابتدائي وترسيخ العقول للأطفال بالمرحلة الابتدائية.

وأوضح أن الفقر أحد أسباب التطرف والإرهاب، وهذا ما استغله عناصر وقيادات التطرف وأن الكثير من الشباب مشحون نتيجة الإحباط بأسباب كثيرة من بينها الفقر وغياب التوعية مما ينتج عنه الانسياق وراء التطرف، مضيفا أننا نحن نعادي ونحارب الفقر وما يترتب عليه من أحداث

وأشار الأزهري أن مواجهة الإرهاب تتضمن الوقاية من أفعالهم بنشر الفكر الديني الصحيح وخاصة لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي.