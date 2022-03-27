أوكرانيا تشتري 5100 سلاح مضاد للدبابات من ألمانيا

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علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر حكومية أوكرانية أن الحكومة الأوكرانية اشترت من ألمانيا 5100 سلاح مضاد للدبابات من النوع الذى يطلق من الكتف.

وكانت صحيفتا "بيلد" و"فيلت" أوردتا تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق غير أن وزارة الاقتصاد المختصة بالرقابة على التصدير رفضت التعليق على سؤال عن هذا الموضوع.

يذكر أن الشركة المنتجة لهذه الأسلحة المحمولة كتفا من طراز آر جي دبليو 90 إتش إتش "ماتادور" هي شركة ديناميت دوبل دفينس في مدينة بورباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا.

وتتحمل الحكومة الأوكرانية تكاليف الصفقة التي تبلغ 25 مليون يورو، ووصل 2650 سلاحا من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا بالفعل أمس السبت.

ومن المنتظر أن يتم توريد الأسلحة الـ2450 سلاحا المتبقية بحلول نهاية مايو المقبل وذلك على دفعات أسبوعية بعد إنتاجها.