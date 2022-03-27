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‎علام: نعد بالتأهل للمونديال.. الجيل الحالي فاز على منتخبات التصنيف الأول‎

علي البحيري
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 7:25 م

أشاد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بالجيل الحالي لمنتخب مصر الذي نجح في تحقيق الفوز على منتخبات مصنفة في التصنيف الأول.

وقال جمال علام في تصريحات أمام وزير الشباب والرياضة: «نوعدكم بأن نصعد مع الجيل الحالي الذي تغلب على منتخبات مصنفة تصنيف أول في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «صلاح يتواصل معنا دائما ويؤكد أننا سنفرح الجماهير في ظل خسارة كأس الأمم».

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، بهدف دون رد، ويحقق الفراعنة الفوز بأي نتيجة أو التعادل يتأهل رسميا لكأس العالم.


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