قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، ببراءة 3 محامين، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 6 محامين آخرين في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة ضد قاضي محكمة جنح مستأنف أوسيم خلال نظره إحدى القضايا.



والمحامون الحاصلون على البراءة كل من: محمود الداخلي، ورمضان عيد، وإيمان حسن.



والمحكوم عليهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ كل من المحامين: نبيل عاشور علي، وأحمد سيد أحمد سيد، وعيسي عبد الله، والسيد فؤاد متولي، وجمال عبد الحميد صابر، ورابحة زكريا حسن.



يشار إلى أن هذه القضية هي التي ترافع بها نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، وتوفي أمس السبت خلال تواجده بمحكمة جنوب الجيزة للدفاع عن المحامين المتهمين.



وكانت النيابة أسندت للمحامين المتهمين أنهم في غضون 28 و29 و30 أبريل 2015 بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة استعملوا القوة ضد موظفين عموميين (قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم) وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها، بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة.



وأضافت النيابة أن المحامين المتهمين رددوا عباراة مسيئة للقضاء ولهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بتأجيل الفصل في القضايا المنظورة أمامها، بالإضافة إلى تكوين تجمهر أكثر من 5 أشخاص بقصد منع تنفيذ القوانين بالقوة بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وأمام غرفة المداولة.