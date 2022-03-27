بلينكن: التطبيع أصبح أمرا طبيعيا ونعمل على ضم المزيد من الدول لاتفاقات إبراهام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح، منوهًا إلى أنها تسببت في خطر كبير لمنطقة الشرق الأوسط، التي تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا في استيراد القمح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، صباح الأحد، أن الولايات المتحدة تنسق مع الشركاء لتخفيف العبء عن دول المنطقة، مؤكدًا: «سنستمر في العمل على تعزيز شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط، لنا مصالح مهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسنواصل الاهتمام بها».

وأشار إلى أن «تطبيع العلاقات مع إسرائيل أصبح أمرًا طبيعيًا»، قائلًا إن «الولايات المتحدة تعمل على ضم المزيد من الدول لاتفاقيات إبراهام».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في عملها بالمنطقة لتعزيز دعم الشعب الأوكراني والوقوف ضد روسيا بفرض العقوبات، معربًا عن تقديره لردة الفعل القوية الإسرائيلية ضد العدوان الروسي على أوكرانيا.

ونفى وجود استراتيجية أمريكية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر حول العالم، متابعًا: «الأمر يعود للشعب، ونهتم بدعم أوكرانيا بشكل قوي وحشد الحلفاء والشركاء حول العالم والمساعدات الأمنية غير المسبوقة؛ للدفاع عن نفسها ضد الدبابات والأسلحة الأخرى، إضافة إلى تقديم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة وتعزيز حلف شمال الأطلسي».