بيلاروسيا: نحو 50 مواطنا يقاتلون في أوكرانيا ضد روسيا

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أعلن الأمن البيلاروسي أن 50 مواطنا يقاتلون في أوكرانيا ضد القوات الروسية في صفوف تنظيم "الكتيبة البيلاروسية".

وقال ميخائيل بيدونكيفيتش نائب جهاز مكافحة الجريمة المنظمة التابع لوزارة الداخلية: "نعلم عن 50 شخصا أعلنوا مشاركتهم في أعمال كتيبة مزعومة. لقد تم تقييم قانوني لنشاطهم ويلاحقون بتهمة المشاركة في نزاع مسلح على أراضي دولة أجنبية".

وذكر المسئول في تصريحات أدلى بها لقناة CTV البيلاروسية أنه في حال عودة هؤلاء إلى بيلاروس سوف يمثلون أمام القضاء، مضيفا أن وزارته تتعاون مع أجهزة الأمن الروسية لتحديد هوية أفراد الكتيبة وأماكن تواجدهم.