طالبان تحظر نشرات أخبار بي بي سي وصوت أمريكا في أفغانستان

منعت حركة طالبان نشرات الأخبار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصوت أمريكا من البث على وسائل إعلام أفغانية، في تقييد أخر على الحرية بالبلاد.



وذكرت خدمة "بي بي سي باشتو" الناطقة بلغة الباشتو اليوم الأحد، إن نشرات الأخبار بلغات الباشتو والفارسية والأزبكية قد تم منعها في أفغانستان.



تأتي الخطوة بعد أن أمرت طالبان شركاء تليفزيون بي بي سي بما في ذلك المحطات التليفزيون المحلية "شامشاد" و"أريانا" و"أزيرو" ،بإزالة محطات البث الدولية من على موجاتها.



من ناحية أخرى، قال مصدر بمجموعة "موبي" الإعلامية العملاقة في أفغانستان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنها أوقفت بث مواد صوت أمريكا اعتبارا من اليوم الأحد، اتباعا لأوامر جهاز الاستخبارات الخاص بطالبان.



وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية عبدالحق حماد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم إيقاف البث التليفزيوني لصوت أمريكا على قنوات أفغانية. غير أن محطة الإذاعة للتليفزيون الممولة أمريكيا لا تزال تعمل في أفغانستان ولم يتم اتخاذ قرار بإيقافها.



وقال مسؤول طالبان إن تليفزيون صوت أمريكا يتعارض ثقافيا وسياسيا مع سياسات الحكومة.