 وكالة روسية: موسكو وكييف أنجزا الكثير عبر الإنترنت قبل تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة - بوابة الشروق
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وكالة روسية: موسكو وكييف أنجزا الكثير عبر الإنترنت قبل تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة

مفاوضات روسيا أوكرانيا
مفاوضات روسيا أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 9:55 م

قال مصدر مُطلع على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، إن إعلان موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين موسكو وكييف جاء بعد عدة اجتماعات عبر الإنترنت بين الوفدين.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الوفدين الروسي والأوكراني "أنجزا الكثير في الاجتماعات عبر الإنترنت وحان الوقت للاجتماع وجها لوجه".

وكان رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدنسكي، قد أعلن اليوم، أن موعد الجولة القادمة من المفاوضات سيكون في 29 و30 مارس الجاري.

وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات الروسية - الأوكرانية بمنطقة جوميل في بيلاروسيا يوم 28 فبراير الماضي، واستمرت لمدة 5 ساعات، ثم انعقدت الجولة الثانية في 5 مارس الجاري، ثم الجولة الثالثة في 7 مارس قبل أن تتحول الاجتماعات إلى الإنترنت.

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