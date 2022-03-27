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يقيم المركز القومي السينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل احتفالية الطفل اليتيم الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، إن الاحتفالية تفتتح بفقرة التنورة فى مدخل المركز ثم فقرة الساحر والأرجواز، كذلك سيتم توزع هدايا للأطفال المشاركين فى الاحتفالية.

ومن المقرر أن تختتم الاحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلى للأطفال بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومى للسينما ومركز ثقافة الطفل.

وتقام الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون والدعوة عامة للحضور.