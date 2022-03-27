 الثلاثاء.. القومي للسينما يقيم احتفالية الطفل اليتيم - بوابة الشروق
الأحد 27 مارس 2022 12:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

الثلاثاء.. القومي للسينما يقيم احتفالية الطفل اليتيم


نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 11:44 ص

يقيم المركز القومي السينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل احتفالية الطفل اليتيم الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري.

وقال الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي، إن الاحتفالية تفتتح بفقرة التنورة فى مدخل المركز ثم فقرة الساحر والأرجواز، كذلك سيتم توزع هدايا للأطفال المشاركين فى الاحتفالية.

ومن المقرر أن تختتم الاحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلى للأطفال بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومى للسينما ومركز ثقافة الطفل.

وتقام الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون والدعوة عامة للحضور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك